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23 Aralık 2016 15:28

Çanakkale AFAD’a 8x8 amfibik araç

Çanakkale AFAD’a 8x8 amfibik araç

23 Aralık 2016 15:28

Çanakkale AFAD, ulaşımın güç olduğu afet ve acil durum bölgelerinde, arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir engele takılmadan hızla tamamlanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca tahsis edilen 88 amfibik aracı teslim aldı.
Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın, deprem gibi ülkenin sıklıkla karşı karşıya kaldığı afetlerde hayat kurtaracak olan 8x8 amfibik araç, yolu olmayan açık, engebeli ve eğimli arazilerde, enkazların arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun karlı arazilerde de kullanılabiliyor.
50 derece dik yokuşları çıkabilen ve 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabilen amfibik araç 35 litre benzinle 8 saat aralıksız olarak arama-kurtarma faaliyeti yürütebiliyor. Karada 6, suda ise 4 personel taşıma kapasitesine sahip araç, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabiliyor.



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