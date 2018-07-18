Çanakkale AFAD’dan kayıp ve kaçırılma olaylarına karşı uyarı

Çanakkale’de en son yaşanan ve 17 gün önce kaybolduktan sonra AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından aranırken kayboluşunun 14. gününde Eskişehir’de bulunan ve kaçırıldığı anlaşılan 22 yaşındaki G.U. olayının ardından kayıp veya kaçırılma olayları hakkında AFAD uyarılarda bulundu.

Çanakkale AFAD’dan yapılan uyarılarda, kaybolan vatandaşların çoğunluğunu çocuk, yaşlı ve engellilerin oluşturduğu anımsatılarak, kayıp vakalarının önüne geçilebilmesi için ailelerin çocuk, yaşlı ve engelli bireylere sahip çıkmalarının önemli olduğu belirtildi. Açıklamada, özellikle alzheimer hastalarının kaybolma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekilerken, şu bilgilere yer verildi: "Ailelerin, engelli veya alzheimer hastalığı olan yaşlı aile bireylerinin sürekli takibini yapmaları gerekmektedir. Alzheimer rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşlarımız ve engellilerimiz genelde kendilerini ifade etmekte büyük zorluk yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu durumda olan yakınlarının elbiselerine iletişim bilgilerinin olduğu not kağıtları iliştirmeleri veya künye/bileklik takarak şahsi bilgileri ile iletişime geçilecek kişinin telefon numarasını yazmaları iyi olacaktır. Özellikle okulların tatil olduğu bu dönemde çocuklarımızın ev dışında bulundukları ortamlarda sürekli göz önünde bulundurulmaları, tanımadıkları kişilere karşı dikkat etmeleri gereken davranışlara yönelik eğitilmeleri ve devamlı takip altında tutulmaları, yaşanabilecek kayıp olaylarının önüne geçecektir. Yakınları kaybolan vatandaşlarımız genellikle kayıp olayından 24 saat sonra ilgili kurumları arayarak yardım istemektedirler. Bu doğru bir uygulama değildir. Kayıp haberi alınır alınmaz 7/24 açık olan Alo AFAD 122, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 112 Acil Çağrı Merkezi gibi acil durum, afet ve güvenlik konularına hızlı bir şekilde müdahale edebilecek kamu kurumlarının telefonları aranmalı ve yardım istenmelidir. İlgili kurumlar ne kadar kısa sürede haberdar edilirse kayıp vatandaşlarımızın bulunma ihtimali o kadar yükselecektir. Ayrıca, vatandaşlarımızın yolda, sokakta ya da ıssız bir yerde yalnız başına dolaşan çocuk, yaşlı veya engelli gördüklerinde yukarıda telefon numaralarını verdiğimiz ilgili mercileri vakit geçirmeden arayarak bilgi vermeleri kayıp vatandaşların bulunmasında büyük bir avantaj sağlayacaktır."