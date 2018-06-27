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27 Haziran 2018 10:51

Çanakkale AFAD’ta Haberleşme Toplantısı yapıldı

Çanakkale AFAD’ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey Haberleşme Hizmet Grubu ana çözüm ortağı olan Bilgi Teknolojileri Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, haberleşme çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Çanakkale AFAD’ta Haberleşme Toplantısı yapıldı

27 Haziran 2018 10:51


Çanakkale AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya haberleşme çözüm ortakları olan telekomunisyon şirketleri ile destek çözüm ortakları olan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 2. Kolordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Gurup Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve TRAC Çanakkale Şubesi temsilcileri katıldı.


Toplantıda, Bilgi Teknolojileri Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Haberleşme Hizmet Grubunun amacı ve olası afetlerde hizmet grubunda görev alan birimlerin rolleri ile sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılarak afet ve acil durumların öncesi, sırası ve sonrası için hizmet grubu planının önemine değinildi.


Bilgilendirmelerin ardından acil durum hizmet grupları kapsamında yapılan plan ve yerel kapasite hakkında istişarelerde bulunuldu.


AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ve 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantısının ardından PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk ve Türk Telekom İl Müdürü Hacı Öztürk’ü ziyaret etti.


Afet ve acil durum hallerinde haberleşmenin ve kurumsal işbirliğinin önemine değinilen ziyaretlerde, Çanakkale’nin haberleşme altyapısı ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.




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