ÇANAKKALE AFAD'tan vatandaşlara eğitim

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün, vatandaşların afetlere ve acil durumlara karşı bilgilendirmek ve farkındalığını arttırmak amacıyla verdiği eğitimler sürüyor.

Çanakkale AFAD'ın uzman eğitmenlerince Çan , Biga, Bayramiç ve Yenice'ye bağlı 64 köyde 3 bin 150 vatandaşa 1-30 Ekim 2018 tarihleri arasında temel afet bilinci, ilk 72 saat, temel yangın bilgisi ve acil durumlarda bina tahliyesi eğitimleri verildi.

Köy kahvehanelerinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında 3 temel başlık altında, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere verilen eğitimler devam ediyor.

Afet önleme ve zararlarını azaltma çabaları için, vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını ve bu çerçevede köylerde, okullarda, sivil toplum kuruluşlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarında afet bilinci eğitimleri verilerek, tatbikatlar düzenlediklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, “Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki amacımız afete dirençli bir Çanakkale oluşturmaktır. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın en önemli basamağı bilinçli ve eğitimli bir topluma sahip olmaktır. Bu nedenle 2018 yılı eğitim planlamamıza göre yıl içerisinde Çanakkale genelinde 30 bin vatandaşımıza eğitim verme hedefi koymuştuk. Şu ana kadar 23 bin vatandaşımıza temel afet bilinci, ilk 72 saat, temel yangın bilgisi, acil durumlarda bina tahliyesi ve hafif arama kurtarma konularında eğitimler verdik. Yıl sonuna kadar 30 bin hedefimizi yakalamak için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Adeta zamanla yarışıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Çanakkale nüfusunun %41'i beldelerimizde ve köylerimizde yaşıyor. Bu nedenle nüfus yoğunluğuna ve merkeze uzaklığına göre belirlediğimiz köylerimizde Kaymakamlıklarımız ve Muhtarlıklarımız ile koordineli olarak afet bilinci eğitimleri düzenliyoruz. Afet sonrası can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla vatandaşlarımızda afet bilincini ve farkındalığını oluşturmak için verdiğimiz eğitimlere aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.