Çanakkale basketbola doyacak

Minik ve büyük yaşlar olmak üzere altı kategoride 42 takımın mücadele vereceği turnuva hakkında konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Bir belde belediyesi olmamıza rağmen Çanakkale’de özellikle ata sporumuz güreş ve basketbol konusunda bir numara olmak ve sporu sevdirmek için uğraşıyoruz. Altı yıl aradan sonra Çanakkale’de üzerinde ölü toprak olan basketbolu canlandırmak için bölgesel ligde yer aldık. Çanakkale’mizi Bursa-Yalova grubunda en iyi şekilde temsil ettik. Basketbolun sürekliliği ve halkımızı da bu işe katmak için bu tarz organizasyonlar şart.Herkesi pazartesiden cuma gününe kadar turnuvamıza bekliyorum.Katkı veren herkese teşekkür eder,sporculara başarılar dilerim” dedi.

Başkan Yavaş turnuvaya tüm Çanakkale halkını davet etti.