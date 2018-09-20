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Çanakkale Belediyespor 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, 27 yaşındaki pasör Gökçe Çiçek Aksoylu, 24 yaşındaki pasör Semra Özer, 24 yaşındaki orta oyuncu Ebru Bedir, 24 yaşındaki smaçör Ece Hocaoğlu, 20 yaşındaki libero Işıl Öz ve 23 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


6 oyuncuyla kulüp binasında imza töreni gerçekleşti. Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.


Daha sonra geçtiğimiz sezon Karşıyaka'da oynayan Semra Özer, Sarıyer'de oynayan Ebru Bedir, Seramiksan'da oynayan Işıl Öz, Sarıyer'de oynayan Ece Hocaoğlu, Sarıyer'de oynayan Gökçe Çiçek Aksoylu ile geçtiğimiz sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen Yasemin Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


İmza töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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