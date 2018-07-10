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10 Temmuz 2018 16:06

Çanakkale Belediyespor’dan transfer

2019 sezonunda Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, Sırp başantrenör Dragan Nesic ve smaçör Melis Durul’la sözleşme imzaladı.

Çanakkale Belediyespor’dan transfer

10 Temmuz 2018 16:06



Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, kulüp binasında gerçekleşen törenle Sırp başantrenör Dragan Nesic ve smaçör Melis Durul’la sözleşme imzaladı.


Törende konuşan Kulüp yöneticisi Doğan Türkmen, Melis Durul’un Çanakkale Belediyespor’da yeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi.


Melis Durul ise Çanakkale’de forma giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin ise, zor bir sezona girmeye hazırlandıklarını ifade ederek, bunun ilk adımını eski başantrenör Dragan Nesic ile yaptıkları anlaşmayla attıklarını söyledi. Çetin, "Değerli hocamız daha önce takımımızı çalıştırmıştı. Bu sezon için kendisiyle anlaşmaya vardık. Umuyoruz ki güzel ve başarılı bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.


Sırp başantrenör Dragan Nesic’de Çanakkale Belediyespor’un daha başarılı olması için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunu belirterek, Çanakkale’yi ve Çanakkale Belediyespor’u çok sevdiğini ifade etti. Nesic, hep birlikte mücadele verip, yeni başarılara imza atacaklarını belirtti.




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