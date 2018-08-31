Çanakkale Belediyespor’dan transfer

Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, kulüp binasında gerçekleşen törenle libero Bihter Dumanoğlu ile sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda transfer sürecine devam ettiklerini söyledi. Çetin, "Bugün takımımızı 2018-2019 sezonuna hazırlamak için yeni bir transfere imza atıyoruz. Yeni arkadaşımız Galatasaray alt yapısında yetişmiş, Galatasaray ve Beşiktaş’ta forma giymiş önemli bir isim. Kendisini Çanakkale’de ve takımımızda görmekten dolayı mutluyuz. Ligde takımımızı daha iyi yerlere getirmek için kendisinin ciddi katkı vereceğini umut ediyoruz. Çanakkale’ye hoş geldin diyoruz" dedi.

23 yaşındaki Bihter Dumanoğlu ise yeni sezonda başarılı sonuçlar için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtti.