Çanakkale Belediyespor’dan transfer

Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, Polonya’nın BKS Bielsko-Biala takımında forma giyen Dominika Sobolska’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, “Güzel sonuçlara imza atacağız. Yeni oyuncumuz genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli bir sporcudur. Kendisinden bu sezon büyük başarılar bekliyoruz. Polonya ve İtalya liglerinde oynadığı takımlarda çok başarılı olmuş ve en değerli oyuncu seçilmiş bir sporcuyu takımımıza kazandırmış bulunuyoruz. Çanakkaleli taraftarlarımıza mutlu edecek sonuçlara birlikte imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çanakkale’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki orta mevki oyuncusu Dominika Sobolska ise Çanakkale Belediyespor olarak iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.