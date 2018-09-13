İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale boğazında gemi arızalandı

Türk bayraklı ‘Med Denizli’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında arızalandı.

Türk bayraklı ‘Med Denizli' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında arızalandı. Sürüklenen gemi, demir atarak durabildi.


Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giden 10 bin 925 groston ağırlığında ve 152 metre boyundaki Türk bayraklı ‘Med Denizli' adlı gemi, 23.15 sıralarında Çanakkale Boğazını geçiş yaptığı sırada makine arızası meydana geldi. Bunun üzerine durumu gemi kaptanı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne iletti.


Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkarak, sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6' römorkörü güvenlik amacıyla gönderildi. Boğazdan geçen gemilere durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Gemi, makine arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.