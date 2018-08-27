Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 15:13

Çanakkale Boğazından 10 günde 185 bin araç geçti

Çanakkale’de Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında taşımacılık yapan GESTAŞ tarafından toplam 185 bin 610 araç ve 846 bin 242 yolcu taşındı.

Çanakkale Boğazından 10 günde 185 bin araç geçti

27 Ağustos 2018 15:13


GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre; 10 günlük geçiş raporunda toplam 185 bin 610 araç ve 846 bin 242 yolcu GESTAŞ feribotlarını kullandı. 17 Ağustos Cuma gününden başlayan yolcu yoğunluğu, bayram tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar gününe kadar devam etti. Toplam 185 bin 610 araç geçişinden 59 bin 599’u Lapseki-Gelibolu, 46 bin 880’i Çanakkale-Kilitbahir, 40 bin 573’ü Çanakkale-Eceabat hattında gerçekleşti. Güney Marmara hattında araç geçişi ise 3 bin 362 araç oldu.


Bozcaada’ya yaklaşık 20 bin araç geçti


Çanakkale’nin tatil bölgeleri Bozcaada ve Gökçeada’ya da tatilci akını vardı. GESTAŞ A.Ş’nin rakamlarına göre Geyikli-Bozcaada hattında 19 bin 687, Kabatepe-Gökçeada hattında 15 bin 549 araç, adalara ulaşım sağladı. Bozcaada’ya yaya geçişi 86 bin 385, Gökçeada’ya yaya geçişi ise 59 bin 139 şeklinde açıklandı. Özellikle Bozcaada’ya araçlı geçişlerde, 2018 yılı ile 2017 yılı arasındaki yüzde 37 oranındaki artış dikkat çekti. Gökçeada’ya olan ziyaretçi sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi.


Toplam 4 bin 78 sefer


Toplam 7 hatta 20 gemiyle sefer düzenleyen GESTAŞ, 10 gün boyunca toplam 4 bin 78 sefer gerçekleştirdi. Günde 408 sefer yapan şirket, saatte ortalama 17 sefer düzenledi. Bu rakamlara bakıldığında, bayram tatili boyunca 3.5 dakikada 1 sefer gerçekleştirilmiş oldu.


Yolcular, bayram tatili için yola çıkış günleri olarak ağırlıkla 17 Ağustos Cuma ve 18 Ağustos Cumartesi günlerini tercih ederken, dönüş yolculuğu da ağırlıklı olarak Bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma ve bir sonraki gün 25 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti.


Bayramda Küçükkuyu-Midilli arası bin 92 yolcu


Haziran ayının başından buyana gerçekleşen Ayvacık(Küçükkuyu)-Midilli seferlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı. 10 günlük bayram tatilinde bin 92 tatilci Küçükkuyu-Midilli seferlerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç