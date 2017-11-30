Çanakkale Boğazı’ndan doğalgaz tankeri geçiş yaptı

Cezayir’in Arzew Limanı’ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 112 bin 867 grostonluk, 291 metre boyundaki Cezayir bandıralı ’Ougarta’ adlı tanker, bugün saat 07.25’de Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Ardından tanker saat 09.15’de Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-10’ adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, Marmara’dan Ege Denizi’ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tankerin Marmara Denizi’ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiği normal seyrine döndü.