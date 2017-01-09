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09 Ocak 2017 17:49

Çanakkale ÇGD’den 10 Ocak mesajı

Çanakkale ÇGD’den 10 Ocak mesajı

09 Ocak 2017 17:49

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Hafize Akıncı, basın çalışanlarının sosyal haklarında bazı iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girişinin 56. yılı nedeniyle yazılı olarak bir mesaj yayınladı. Akıncı mesajında, “Darbelerle alınan haklarımızı, geri istiyoruz” dedi.
Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, yayımladığı mesajında, çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve fiilen tatil hakkı bulunmayan tek meslek gazetecilik olduğu vurgusunu yaptı.
Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’nin 10 Ocak’la ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Akıncı, “Yıpranan, yıpratılan ve her şeyin sorumlusu görülerek cezalandırılan gazetecilerin, ülkemizdeki çalışma koşulları dünya standartlarının çok altında. Bölgelerinin sesi, gözü, kulağı olan yerel medya ile gazeteciler alın terinin karşılığını hiçbir şekilde alamıyor, göremiyor. Kendilerinden çok şey istenen ve beklenen meslektaşlarımız ayrıcalık değil, emeğinin karşılığını istiyor. Biz gazeteciler, sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bizden beklenenin fazlasını veriyoruz. Bunu 15 Temmuz’da 79 milyon insanımıza bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz’da milletiyle bir olup tarihi destanın yazılmasına öncülük eden gazeteciler, ülkenin maruz kaldığı darbe dönemlerinde kısıtlanan haklarını, bu kez önlenmesine katkı koydukları darbeyle geri almayı analarının ak sütü gibi hak ediyor. Bu arada tüm kamuoyunu fedakar ve cefakar yerel medya ve çalışanlarına karşı daha saygılı ve duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü yerel medya ve yerelde görev yapan gazetecilerdir, yereli duyuran, potansiyelini dünyaya taşıyan, yerel gazetecilerdir. Yerel medyası ve yerel gazetecisi olmayan bir kent, gözleri görmeyen, dili olmayan birine benzer. Kuvayi Milliye Basının neferleri olan bizlerde; kalemlerimizle, klavyelerimizle terör ve destekçilerine karşı mücadelede, sokakları vatan ekseninde birleştirmekte, toplumsal psikolojiyi güçlendirmekte kararlıyız. Vatan için gerektiğinde, hepimiz birer Hasan Tahsin olmaya da hazırız. Gelecek 10 Ocakları gerek ülkemiz, gerekse mesleğimiz adına daha iyi koşullarda kutlayacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.



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