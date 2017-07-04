Çanakkale Dardanel yeni sezon hazırlıklarına başladı

Ligde mücadele eden Çanakkale Dardanel 2017-2018 futbol sezonu hazırlıkları için Barbaros mahallesindeki tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Meteertem nezaretinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kendi tesislerinde bir araya gelen futbolcular ve teknik ekip ilk olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, yeni sezon hazırlıkları başladı. Çanakkale Dardanel Teknik Direktörü Mustafa Meteertem, “2017 - 2018 futbol sezonu hazırlık dönemini bugün başlattık. Geçen sene ki yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak adına bu sene daha temkinli daha fazla çalışarak o sıkıntılı atmosferleri kâbus olarak görmemek adına çalışmalarımızı o periyotlama doğrultusunda yapacağız. Takımımızın eksik olan bölgelerine takviyeler yaptık. Geçen sene bizim takımımızda olup da başka takımlara yolladığımız arkadaşlarımız var. Elimizdeki mevcut kadroyu kombine şekilde saha içerisinde a planı b planı düşünceleriyle beraber rotasyon yapacak bir takım yapmaya çalıştık. Transfer ayı devam ediyor. Eksiklerimizi görerek onlar üzerinde de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Öte yandan Çanakkale Dardanel yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetim ve teknik heyetin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda futbolcu ile temas sağlandığı belirtilirken, transfer politikası konusunda ince eleyip sık dokunacağı ve takımın hedefleri doğrultusunda kulübe maksimum yarar sağlayacak futbolcuların transfer edileceği belirtildi.