Çanakkale Dardanel’de Çoğum dönemi

Lig 1. Grup’ta Çanakkale Dardanel’de teknik diröktör Mustafa Meteertem’in takımdan ayrılmasının ardından takımın başına teknik adam olarak Mehmet Çoğum getirildi.

Çanakkale Dardanel’de uzun yıllar futbol oynayan Mehmet Çoğum, Mustafa Meteertem’den sonra takımın başına geçti. Dardanel Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreniyle Dardanel’de resmen Çoğum dönemi başladı. imza törenine, Dardanel Sportif Direktör Fadıl Kurt, Profesyonel Takım Teknik Direktörü Mehmet Çoğum, Profesyonel Takım Yardımcı Antrenörü Cem Sabur, Profesyonel Takım Yardımcı Kaleci Antrenörü İbrahim Aktay, Alt Yapı Teknik Sorumlusu Vehbi Cevher, Alt Yapı Yardımcı Antrenörü Arif Gümüşdere katıldı.

Dardanel Sportif Direktörü Fadıl Kurt, “Bugün Dardanelspor Kulübü olarak, daha önce kulübümüzde uzunca yıllar futbol oynamış, Mehmet Çoğum hocamızla yeni dönem için yani ligin ikinci yarısı için antrenörlük sözleşmesi imzaladık. Öncelikle hem kulübümüze hem de kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Genç jenerasyonun başarılı antrenörleri arasında olacağına inandığımız Mehmet Çoğum hocamıza ve teknik kadromuza bundan sonra ki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Bizde Çanakkale Dardanel olarak her zaman kendilerine desteklerimizi sunacağız. Amaç Dardanelspor’un layık olduğu yerlere gelmesi, bu anlamda da taraftarlarımızın ve tüm Çanakkale kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Başkanımız adına ben hocamızı Dardanelspor çatısı altında teknik direktör olmasını görmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim”dedi.

Teknik adam Mehmet Çoğum ise, " Çanakkale Dardanelspor Kulüp Başkanımız olan Mehmet Önen ve yönetim kuruluna beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum kendilerine, Fadıl bey’in benle ilgili düşünceleri içinde kendisine teşekkür ediyorum. Bu görev süresi başlamadan önce bana destek olan Mustafa Meteertem hocamıza ve yanında ki ekip arkadaşlarına beni destekledikleri ve bu yönde teşvik ettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma Çanakkale Dardanelspor’da uzun süre futbolcu olarak görev yaptım. Şimdide teknik direktör olarak buradayım . İnşallah futbolculuk dönemimde ki gibi bir teknik direktörlük serüveni olur benim için kulübün zaten içini bilen biriyim. Umuyorum ki Çanakkale Dardanelspor’u hedeflediği yere hep beraber götüreceğiz”dedi.

Açıklamaların ardından teknik adam Mehmet Çoğum, imza atarak resmen Kırmızı-Beyazlı takımın teknik adamı oldu.