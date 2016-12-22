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22 Aralık 2016 09:07

Çanakkale Denizi devasa boyuttaki ağlardan temizleniyor

Çanakkale Denizi devasa boyuttaki ağlardan temizleniyor

22 Aralık 2016 09:07

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan ’Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ kapsamında Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde, denizlerde terk edilmiş devasa boyuttaki ağlar temizleniyor.
Projenin 2016 yılında uygulama başlandığı pilot iller arasında yer alan Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde denizde 10 gün boyunca, terk edilmiş av araçlarının temizliği yapıldı.
Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit çalışmalarının ardından terk edilmiş ağlar denizlerden çıkarıldı. Proje kapsamında 0-40 metre aralığındaki derinliklerde 3 profesyonel dalgıç tarafından dalma yöntemiyle terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemleri gerçekleştirildi.
Proje ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedefleniyor.



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