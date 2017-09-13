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13 Eylül 2017 12:59

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği açıldı

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği açıldı

13 Eylül 2017 12:59


Çanakkale Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Dr. Ayşe Burcu Akıncı’nın Eylül ayında hasta kabulüne başlamasıyla Çocuk Hematoloji-Onkoloji Polikliniği faaliyete geçirildi. Hastaların anemi (kansızlık), talasemi majör (Akdeniz anemisi), kanama bozuklukları (hemofili, von willebrand hastalığı, trombosit düşüklükleri,vs), tromboz (kanın damar sistemi içinde gereksiz yere pıhtılaşması), lenfadenopatiler, kemik iliği yetmezlikleri, lösemi (kan kanseri) ve çocukluk çağının diğer tüm kanserleri (beyin tümörleri, kemik tümörleri, göz tümörleri) hastalıklarının teşhis, tedavi ve yönlendirmeleri yapılıyor.




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