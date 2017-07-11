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11 Temmuz 2017 11:05

Çanakkale domatesinin hasadı başladı

Lezzetti ve kalitesiyle dünyaya nam salan Çanakkale domatesinin ilk hasadı yapıldı.

Çanakkale domatesinin hasadı başladı

11 Temmuz 2017 11:05

İlk mahsul, üreticinin yüzünü güldürdü.


Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Çanakkale’de, yılın ilk hasadına başlandı. En yoğun yetiştirildiği merkez ilçe ve Biga ilçelerinde sezonun ilk mahsulleri yüz güldürdü. Uzun süren çalışmanın ardından domatesleri toplamaya başlayan vatandaşlar, hasattan memnun oldu. Lezzeti ve tadıyla kendisine hayran bırakan Çanakkale domatesi 2017 yılındaki tezgahlarda yerini almaya başlayacak.


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, “2017 yılı hasadına başladık. Önceki yıllara göre hasat bir hafta gecikmeli başladı. Şu ana kadar hastalık ve zararlılar konusunda il olarak bir sıkıntı yaşamadık, 70 kişilik bir arkadaş grubumuz sürekli arazide. Çanakkale ilimizde yaklaşık 90 bin dekar alanda domates yetiştiriciliği yapılmakta. Bu alanlardan yaklaşık olarak 570 bin ton civarında ürün almaktayız. Çanakkale en fazla domates üreten 6 sıradaki ilimizdir. Ülkemizde üretilen domatesin yüzde 5’i Çanakkale’de üretilmektedir. Çanakkale domatesinde açık alanda hasat genel olarak 20 Haziran’da başlar. Bu tarihten önce hasat yapılmamaktadır. Bunu tüketicilerimizin bilgisine sunarım. Tüketicilerimiz, bu şekilde gitmesi halinde bu yıl ağız tadıyla Çanakkale domatesini tüketebileceklerdir. Hasatın başladığı bu günlerde üreticilerimizin bol verimli, bereketli, hastalık ve zararlıların olmadığı bir yıl geçirmelerini temenni ederim” dedi.




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