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23 Temmuz 2018 12:34

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Alt Yapı Çalışmaları

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Alt Yapı Çalışmaları

23 Temmuz 2018 12:34


2017 yılında yatırım programına alınan altyapı ve Akçin Çayı Islahı çalışmaları devam eden Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Aytop’un da bulunduğu incelemelerde Vali Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ezine gıda ihtisas organize sanayi bölgesi içerdiği 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.


İncelemelerde, Akçin Çayı Islahı çalışmalarında bulunan personelle de sohbet eden Vali Orhan Tavlı, personelle fotoğraf çektirerek çalışmalarla ilgili olarak personele teşekkür etti.




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