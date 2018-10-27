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Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Senato Üyelerine Türk Bayrağı takdim etti

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Cihat Gündüz ve ekibi tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senato Üyelerine Türk Bayrağı takdim edildi.


Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Çanakkale Valiliği'nin emri, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye'de sadece Çanakkale'ye özel olarak yaklaşık 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtımının yapıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Cihat Gündüz, bu kapsamda Çanakkale'deki tüm kurumlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıttıklarını bu vesileyle Senato Toplantısı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün ile senato üyesi öğretim üyelerine bayrak takdiminde bulunduklarını ifade etti.

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