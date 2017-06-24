Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu

Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribotlarının ardından Geyikli-Bozcaada hattında da araç kuyruğu 3 kilometreye ulaştı.

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki tatil merkezlerinden Bozcaada ilçesine gitmek isteyen tatilciler Geyikli Feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.

Gemi seferlerinin tarifesiz olarak çalıştığı hatta online araç rezervasyonu yaptıran tatilciler ise feribotlara direk olarak alınıyor. Kuyrukta bekleyen araçlar, gemi sırası için jandarma ekipleri ve GESTAŞ personeli kontrolünde Geyikli Feribot iskelesi yol güzergahında bekletiliyor. Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, 2 gemiyle Bozcaada’ya doldur-boşalt sistemiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ilçede Ramazan Bayramı’nda konaklama işletmelerinin şuana kadar yüzde 90’ının dolduğunu kaydetti.

Öte yandan, Kilitbahir - Çanakkale, Eceabat - Çanakkale ve Gelibolu - Lapseki hatlarında da yoğunluk sürüyor. GESTAŞ, tüm hatlarda aralıksız olarak, doldur-boşalt sistemiyle ulaşımı sağlıyor.