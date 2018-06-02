Çanakkale itfaiyesi minikleri ağırladı

Ziyaretlerde Zübeyde Hanım Anaokulu, Özel Çanakkale Siraç Anaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfının öğrencilerini ağırlayan İtfaiye personeli, miniklere itfaiye binasını gezdirerek itfaiyecilik hakkında bilgi verirken, sonrasında itfaiye araçlarını tanıttı. Minik öğrenciler ile yakından ilgilenen itfaiye personeli, yaş gurubuna uygun olarak minik öğrencilere yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda minik öğrenciler itfaiye personellerine verdikleri bilgiler nedeni ile teşekkür etti.