Çanakkale Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi yükseliyor

200.000,00 TL bedeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karşılanan ve İl Özel İdaresi tarafından Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yaptırılan Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi Projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan ve yüzde 30 oranında fiziki gerçekleşmesi sağlanan Çanakkale Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi ile ilgili Vali Yardımcısı-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Vali Orhan Tavlı’ya bilgi verdi.

Çanakkale Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi projesi kapsamında yer alan sosyal tesislerde, ziyaretçi birimleri, çok amaçlı salon, sergi salonu, restaurant, oditoryum, hediyelik eşya alanı, GSM Operatörleri, Telekoma ait birimler ve açık rekreasyon alanları da bulunuyor.

Ocak 2020 yılında tamamlanması planlanan ve 100 metre yüksekliğinde tasarlanan Çanakkale Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi Eşsiz ve sıra dışı tasarımıyla Çanakkale’nin simgelerinden biri olacak.

Çanakkale’nin en gözde yatırım projelerinden biri olan Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi tamamlandıktan sonra 7 tane yerel, 49 tane ulusal düzeydeki HD ses ve görüntü kalitesinde kablosuz TV yayınlarına ulaşılmasını sağlayacak.