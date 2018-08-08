Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 12:32

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde helikopter pisti faaliyette

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin bahçesinde yapımı tamamlanan helikopter pisti faaliyete geçti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde helikopter pisti faaliyette

08 Ağustos 2018 12:32


Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi girişinin karşısına konumlandırılan pist sayesinde, helikopter kullanımından önce ve sonra hastayı ambulansa bindirmeye gerek duyulmadan nakli gerçekleştirilecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, “İlimizde helikopter ambulanslara duyulan ihtiyacın artması dolayısıyla hastane bahçesinde acilen bir iniş pistine ihtiyaç duyuldu. Kısa sürede tamamlanan helikopter pistimiz sayesinde hastanemize nakli gerçekleştirilen hastalarımız tekrardan ambulansa binmek zorunda kalmayacaklar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç