Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi girişinin karşısına konumlandırılan pist sayesinde, helikopter kullanımından önce ve sonra hastayı ambulansa bindirmeye gerek duyulmadan nakli gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, “İlimizde helikopter ambulanslara duyulan ihtiyacın artması dolayısıyla hastane bahçesinde acilen bir iniş pistine ihtiyaç duyuldu. Kısa sürede tamamlanan helikopter pistimiz sayesinde hastanemize nakli gerçekleştirilen hastalarımız tekrardan ambulansa binmek zorunda kalmayacaklar” dedi.