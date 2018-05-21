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21 Mayıs 2018 12:27

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk kez bilinci açık hastaya şah damarı ameliyatı yapıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde bir ilk daha yaşanarak, bir hastaya bilinci açık olarak ‘şah damarı ameliyatı’ yapıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk kez bilinci açık hastaya şah damarı ameliyatı yapıldı

21 Mayıs 2018 12:27


Hayati risk boyutunda şah damarı darlığı tespit edilen 73 yasındaki erkek hastaya ilk kez bilinci açık olarak ‘şah damarı ameliyatı’ yapıldı. Genel durumu değerlendirilen hastaya tehlikeli olacağından dolayı genel anestezi uygun görülmeyerek uygulanmadı. Hasta ameliyat boyunca bilinci açık olarak ameliyat ekibiyle konuşmaya devam etti. Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında hasta 2 gün kalp ve damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta takiben servise alındı. Ameliyattan 10 gün sonra hasta şah damarı darlığı düzeltilmiş olarak taburcu edildi.


Ameliyat ekibinin başında yaralan hekimler Op.Dr. Süreyya Talay, Op.Dr.Baran Şimşek ve anestezi uzmanı Uz.Dr.Yener Tutaş hastanın iyileşerek taburcu olmasının mutluluğunu yaşadı.


Operasyonu gerçekleştiren Op.Dr. Süreyya Talay yaptığı açıklamada, ameliyat ile ilgili ve şah damarı darlığı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Dr.Talay, " Bu hastamızda ciddi şah damarı darlığı tespit ettik. Fakat bu hastamızda ameliyat öncesi akciğer fonksiyonları da kronik akciğer hastalıklarına bağlı olarak oldukça bozulmuş durumdaydı. Hastamızı her zaman yaptığımız şekliyle genel anestezi ile tam narkoz vererek uyutmamızın tehlikeli olacağına karar verdik. Bu nedenle hastamızın ameliyat bölgesi uyuşturuldu. Bilinci açık olan hastamızla ameliyat boyunca konuşarak ameliyatını yaptık. Bu cerrahi teknik uzun yıllardır uygulanmakla birlikte hastanemizde ilk kez yapıldı. Daha önceki şah damarı hastalarımızın tamamını genel anestezi ile ameliyat etmiştik. Bu şekilde bilinci açık hastada ameliyat boyunca bilinç takibi ve nörolojik fonksiyonların takibini yapmış olduk. Ameliyatta emeği olan tüm hemşire, teknisyen ve doktor arkadaşlarımızın çabaları sayesinde kalp ve damar cerrahi kliniğimiz ülkemizdeki en değerli kliniklerden biri haline gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi kliniğimizde tüm açık kalp ameliyatlarının, bypas ameliyatlarının ve şah damarı ameliyatları rutin ameliyatlar olarak başarıyla yapılmaktadır. Bu ameliyat ettiğimiz hastamız da ameliyattan sonra sorunsuz olarak taburcu edilmiştir. Bizler için en büyük mutluluk, hastalarımızın ciddi sağlık sorunlarından ameliyatlarını olarak kurtulmaları ve yaşamlarına, sevdiklerinin yanına dönmeleridir. Kalp ve damar cerrahi kliniğinde ciddiyetle, güler yüzle ve yoğun bir tempo ile çalışmamızın temel nedeni her yaştan hastamıza sağlıklı uzun ömürler yaşamalarına katkıda bulunmanın mutluluğudur" dedi.




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