Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Pembe Kod Takip Sistemi uygulaması başladı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli Pembe Kod Takip Sistemi uygulanması başlatıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli Pembe Kod Takip Sistemi uygulanmaya başladı. Bebeğin üzerine yerleştirilen çip sayesinde klinik dışına çıkarıldığı an hareket sensorlarının devreye girmesiyle alarm çalıyor, güvenlik güçlerine giden pembe kod alarmı ile güvenlikler alarm çalan servise yönlendiriliyor.

Bebeğin üzerine yerleştirilen çipten sonra sistemin hemen aktive olduğunu belirten Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, “Bebeklerimiz bu sistemle, en son teknolojiyle korunmaktadır. Aktive olduktan sonra da bebek için güvenli bir alan belirleniyor. Bebek habersiz olarak klinik dışına çıkarıldığında alarm devreye giriyor. Güvenlik personelimize gelen pembe kod alarmı sonrasında kliniğin tüm kapıları kapatılıyor ve tüm güvenlik birimleri derhal pembe kod alarmının verildiği bölgeye intikal ediyorlar. Böylece bebeğin habersiz bir şekilde hastane dışına çıkarılması engellenmiş oluyor. Bu sistem ile annelerimiz bebekleri ve kendileri daha güvende hissedecekler” dedi.