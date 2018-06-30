Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin koordinasyonuyla yürütülen

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş’in ev sahipliği yaptığı Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının üçüncüsünde Çanakkale Muharebeleri’nde Lağım Faaliyetleri konusu işlendi. Cephede Lağım Faaliyetleri, Muharebe taktiği olarak lağım tekniği gibi birçok konu tartışıldı. Ayrıca uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.