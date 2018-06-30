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30 Haziran 2018 16:13

Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi

Çanakkale Muharebeleri ve Çanakkale harp sahalarına ilişkin spesifik alt başlıklarının ve tematik konuların tartışıldığı toplantıların üçüncüsü gerçekleştirildi.

Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi

30 Haziran 2018 16:13


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin koordinasyonuyla yürütülen


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş’in ev sahipliği yaptığı Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının üçüncüsünde Çanakkale Muharebeleri’nde Lağım Faaliyetleri konusu işlendi. Cephede Lağım Faaliyetleri, Muharebe taktiği olarak lağım tekniği gibi birçok konu tartışıldı. Ayrıca uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.




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