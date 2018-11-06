Çanakkale sahillerine Limak Enerji Çevre Timi'nin eli değdi

“Hayatı Aydınlatıyor, Doğayı Koruyoruz” sloganıyla yola çıkan Çevre Timi, bugüne kadar Bursa ve Yalova'da toplam beş alanın doğal güzelliğini geri kazanmasına imkan sağladı. Daha önce Küreklidere Şelalesi, Mudanya merkez ve Kumyaka bölgesindeki kıyı alanı, Yalova Çınarcık'ta bulunan Hasan Baba Piknik Alanı ve 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Dağyenice Göleti'nin çevresini çöplerden arındıran Çevre Timi'nin yeni adresi Çanakkale oldu.

Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlıyor. Çevre Timi beşinci faaliyetini Limak Enerji'nin hizmet verdiği illerden birisi olan Çanakkale'de gerçekleştirdi. Çanakkale Kepez sahilini doğal görünümüne kavuşturan Çevre Timi üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu temizlik hareketine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki öğrencilerle birlikte öğretim görevlileri de katıldı.

Çevre Timi, bu konuda bilinç oluşturmanın yanı sıra doğaya verilen zararı da gözler önüne seriyor. Sağlıklı şehir siluetinin, ancak çevreye duyarlı bireyler tarafından inşa edileceğini belirten Çevre Timi üyeleri, vatandaşlara çevrenin nasıl korunması gerektiği ve nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda da rol model oluyor. Son dönemde dünyadaki plastik oranının yükseldiğine değinen Çevre Timi, “Plastik atıklar doğada kaybolma oranı en yüksek maddelerden biri. Doğaya zarar veren bu maddelerin doğadaki canlıların yaşamını tehdit etmesi ve çevreye zarar vermesi de söz konusu. Dünyamızı daha yaşanabilir kılmak için doğaya verdiğimiz tahribatı sıfırlamamız gerekiyor. Çevre temizliği demek, her türlü doğal kaynak kirliliğinin önüne geçmek demek. Bu sebepten dolayı sürdürebilir çevre bilincinin aşılanması da çok önemli. Çünkü kirletmeden yaşayabilmeyi ve doğaya saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklarımızda gelecek yıllarda kirliliğin izi olmaması adına, bugünden sürdürülebilir bir gelecek hayâl ettik. Yaptığımız çalışmalarla ise bu hayâlimizi hem gerçekleştiriyor hem de geleceğe güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj, gıda ve kağıt gibi atıkları toplayan Çevre Timi, sosyal sorumluluk projesini sürdürerek toplumdaki çevre bilincini artırmaya devam edecek.

Gerçekleştirmiş olduğu projelerde, doğayı koruma bilincini gözeten Limak Enerji, sadece Çevre Timi ile değil, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Limak Enerji'nin, faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıtları doğaya yeniden kazandırmak maksadıyla başlattığı “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesinin ilk durağı Çanakkale oldu. Her yıl bin ağaç dikmeyi hedefleyen projenin ilk fideleri Çanakkale'de dikilerek Çanakkale'nin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlandı.