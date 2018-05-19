Çanakkale Savaşında şehit olan tıbbiyeliler anıldı

Program bitiminde, 57. Alay Şehitliğine yürüyüş gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşlarında, 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Eceabat ilçesinde anma töreni düzenlendi. Bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ anma programıyla şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler anıldı. Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde başlayan anma programına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Dr. Ufuk Tali, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

İftar programı ve ilahilerlerle başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Kürsüye gelen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Metin Memiş, "Tıbbiyeden Şehadete anma programımızın 8’incisini düzenliyoruz. Bu yılki anma programımız ramazan ayına denk geldi. Türkiye’nin en büyük Saplık Sendikası olarak Tıbbiyeli şehitlerimizin bu vermiş oldukları mücadele de şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ardından program, Yavuz Bahadıroğlu’nun ’Tapınak Şovalyelerinden 15 Temmuz’a Kumpas Tarihi’ söyleşisiyle sürdü.

‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, katılımcıların Kanlısırt Mevkii’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne kadar süren yürüyüşüyle devam etti. Sağlık çalışanları Tekbirler eşliğinde 57’inci Alay’a geldi.