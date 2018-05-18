Çanakkale Savaşları’nın mezar yeri belli olan tek şehit doktoru

Çanakkale Savaşlarında Zığındere Muharebeleri sırasında 28 Haziran 1915 tarihinde yaralanan 126’ncı Alay 1’inci Taburda görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, 29 Haziran 1915 tarihinde şehit düştü.

Daha sonra Mehmet İsmail, Zığındere ile Şahindere sargı yeri arasındaki Harp Yolu Güzergahı üzerinde defnedildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehit mezarların tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail’in mezarı tespit edildi. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarı, Çanakkale Muharebelerinin mezar yeri belli olan tek şehit doktoru olma özelliğini taşıyor. Mezar, düzenleme çalışmalarının sonrasında ziyarete açılacak.

Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı kapsamında mezarı başında Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen katılımıyla anıldı. Tarihi Alan Başkanlığı görevlileri, şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarı hakkında bilgi verdi. Anma töreni Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla son buldu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi yarımada da bir şehir mezarının daha tespit ettiklerini belirtti.

Bu mezarın olduğu bölge Zığındere Muhaberelerinin en çetin günlerinin yaşandığı cephe gerisinin hemen arkasında yer aldığını ifade eden Kaşdemir, "Tabip Binbaşı İsmail Bey’in mezarını alan başkanlığı olarak tespit ettik. 103 yıl sonra böyle kahraman bir subayın ve kahraman bir Türk evladının başında dua etmek, onun kabrini ziyaret etmek bizler için çok büyük bir onur. Arkamızdaki mezarda bulunan Tabip Binbaşı İsmail Bey Çanakkale Savaşları’nın en yoğun çarpışmalarının yaşandığı Zığındere Muhaberelerinde yaralanarak, şehit olmuş bir sağlıkçı tabip subayımızdır. Bugüne kadar Çanakkale Savaşları’nda tespit edilen en yüksek rütbeli sağlıkçı subayımız olması hasebiyle bir özellik taşıyor" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, "Tıbbıyeli Şehitleri Anma Programı kapsamında Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey’in kabrinin bulunmuş olmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda Alan Başkanımıza böyle anlamlı bir kabir tespitinden sonra bunu bizimle paylaşması son derece bizi memnun etti. İnşallah bundan sonraki süreçte bu alanın düzenlenmesi bakımından da sendika olarak katkımızı sunacağımızı ifade ediyorum" dedi.