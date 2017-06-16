Çanakkale Şehitliğine güvenlik kamerası sistemi

Gece görüş özelliğine de sahip olan kameralarla oluşturulan sistem ile alanda 24 saat kesintisiz kayıt yapılacak. Ayrıca henüz elektrik hattının mevcut olmadığı Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği gibi toplamda 8 noktada kamera sisteminin kesintisiz çalışması için ise güneş panelli elektrik üretim sistemleri de oluşturuldu. Mevcut sistemle birlikte Tarihî Alan 7/24 izlenebilecek, yol güzergahlarının güvenliği sağlanacak, hareket yoğunluğu gözlemlenebilecek ve herhangi bir olumsuz durum tespit edildiğinde müdahale edilebilecek.