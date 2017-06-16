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16 Haziran 2017 13:30

Çanakkale Şehitliğine güvenlik kamerası sistemi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle Tarihî Alan’da belirlenen 22 noktaya güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Çanakkale Şehitliğine güvenlik kamerası sistemi

16 Haziran 2017 13:30


Gece görüş özelliğine de sahip olan kameralarla oluşturulan sistem ile alanda 24 saat kesintisiz kayıt yapılacak. Ayrıca henüz elektrik hattının mevcut olmadığı Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği gibi toplamda 8 noktada kamera sisteminin kesintisiz çalışması için ise güneş panelli elektrik üretim sistemleri de oluşturuldu. Mevcut sistemle birlikte Tarihî Alan 7/24 izlenebilecek, yol güzergahlarının güvenliği sağlanacak, hareket yoğunluğu gözlemlenebilecek ve herhangi bir olumsuz durum tespit edildiğinde müdahale edilebilecek.




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