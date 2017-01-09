Çanakkale şehitlik toprağı Sarıkamış’ta

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Şehitliklerinin değişik yerlerinden alınan vatan topraklarını, Sarıkamış Şehitliklerindeki vatan toprakları ile buluşturdu.

Sarıkamış Şehitliğindeki törene katılan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Şehitliklerinin değişik yerlerinden alınan Vatan Topraklarını, Sarıkamış Şehitliklerindeki vatan toprakları ile buluşturdu. Çanakkale Kahramanları ile Sarıkamış Kahramanlarını rahmetle yâd etti. Sarıkamış’ta 102 sene önceki ecdâdın yürüdüğü yollarda on binlerle beraber yürüyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemiri, “Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a ve ecdâdın izinde yürüyen binlerce gence çok teşekkür ederim. Allahuekber Dağlarında, ‘Allahuekber’ diyerek şehit olan Sarıkamış Şehitleri’nin ruhları şâd olsun” dedi.