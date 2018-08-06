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06 Ağustos 2018 14:34

Çanakkale turizm ve tanıtımı

Çanakkale’nin Turizm ve Tanıtımı için Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanlarının da katılımıyla Vali Orhan Tavlı Başkanlığında değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çanakkale turizm ve tanıtımı

06 Ağustos 2018 14:34


Destinasyon geliştirme, ürün geliştirme ve pazarlama, mevcut turizm işletmelerinin karlılığını artırmaya yönelik destek olma, turistlerin bilgilendirilmesi faaliyetleri, ziyaretçi deneyimini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları, turizme yönelik işgücünü kalitesinin artırılması ile ilgili yapılabileceklerin değerlendirildiği toplantıda yapılan çalışmalar ve araştırmalar hakkında GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç tarafından bir sunum yapıldı.


Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver, ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, TURSAB Çanakkale-Balıkesir Başkanı Ahmet Çelik ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı temsilcilerinin de katıldığı toplantı görüş ve önerilerle son buldu.




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