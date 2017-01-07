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07 Ocak 2017 14:36

Çanakkale Valiliği’nden kan bağışı kampanyası

Çanakkale Valiliği’nden kan bağışı kampanyası

07 Ocak 2017 14:36

Çanakkale Valiliği, Türkiye’de son zamanlarda yaşanan üzücü terör olayları nedeniyle artan kan ihtiyacı dolayısıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sebebiyle yaralanan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın önderliğinde Valilik ve Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi Koordinatörlüğünde mobil kan bağışı kampanyası başlatılmıştır. Bu kapsamda 9 Ocak pazartesi günü Vali Orhan Tavlı ’nın Türk Kızılayı Çanakkale Kan Merkezine kan bağışı yapmasıyla başlayacak olan kampanyada, 10 Ocak Salı günü Valilik ve resmi kurumlarda Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi tarafından kan bağışı işlemi yapılacaktır. Çanakkale Valiliği tarafından başlatılan Kan Bağışı kampanyasına isteyen vatandaşlarımız da katılım sağlayabileceklerdir" denildi.



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