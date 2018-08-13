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13 Ağustos 2018 20:26

Çanakkale yangınında dehşete düşüren görüntüler

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli bölgesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Çanakkale yangınında dehşete düşüren görüntüler

13 Ağustos 2018 20:26

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler yangının dehşetini gözler önüne sererken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.


Dalyan köyü civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ilerliyor. Kısa sürede büyüyerek yayılan alevler çam ormanını küle çevirirken, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yangına havadan 1 amfibik yangın söndürme uçağı ile 5 helikopter karadan ise 30’a yakın arazöz müdahale ediyor. Olay yerine yönlendirilen iş makineleri bir yandan yol açarken, diğer yandan söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, rüzgarın çok şiddetli estiğini, bölüm bölüm alevlenmelerin yaşandığını, yangının tekrar büyümemesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.




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