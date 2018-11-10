Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi. Saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu.
Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saat 09.00'da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'de verilen ‘Tİ' işaretiyle birlikte adeta zaman durdu ve 2 dakikalık Saygı Duruşunda bulunuldu. Saygı Duruşu sırasında Çanakkale caddelerinde de siren sesleri eşliğinde adeta hayat durdu.
Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekili, daha sonra ise yarıya indirildi.
Törenin ardından vatandaşlar Atatürk Anıtı'na çiçek bırakarak, Anıt önünde fotoğrafı çektirdi.