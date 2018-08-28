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28 Ağustos 2018 15:43

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 101 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

28 Ağustos 2018 15:43


Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali ve Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.


Mültecileri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse de el konuldu. Ekipler, 1 insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi. Çanakkale’de jandarma ekiplerinin yasa dışı geçişlere karşı önlemleri sürüyor.




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