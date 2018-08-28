Çanakkale’de 101 mülteci yakalandı

Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali ve Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

Mültecileri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse de el konuldu. Ekipler, 1 insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi. Çanakkale’de jandarma ekiplerinin yasa dışı geçişlere karşı önlemleri sürüyor.