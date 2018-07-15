Çanakkale’de 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

Çanakkale’de 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Saygı Duruşu’nda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesini takip ederek, kordon boyuna yürüdü. Yürüyüş İskele Meydanı’nda son buldu. İskele Meydanı’nda düzenlenen program mehteran takımının gösterisi ile başladı. Ardından Şehitler Cami imamı Osman Akay tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Arif Gökce tarafından şehitler için dua yapıldı.

Programda konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Vali Tavlı, “15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütünün darbe kalkışması işgal girişimi başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımızın milli iradeye sahip çıkarak, meydanlara akın etmesi, kahraman Emniyet Teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadelesi sonucunda başarısız kılınmıştır. Fetullahçı Terör Örgütü Paralelci Devlet Yapılanması mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mücadelesi, tüm kurum ve kuruluşları ile kararlılıkla devam etmektedir. Bürokrasi ve toplum hayatında bir tek illegal unsur kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecektir. Vatan hainleri satılmışlar, kalkıştıkları alçakça darbe girişimi sebebi ile işgal girişimi nedeni ile yüce Türk adaletinin önünde hukuk kuralları çerçevesinde yargılanmakta, suç işleyenler cezasını çekmektedir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan gösterildi.