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13 Eylül 2017 12:09

Çanakkale’de 1,5 ton esrar yakalanması...

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 25 Temmuz’da jandarma tarafından 1,5 ton esrar ele geçirilmesiyle alakalı İstanbul’da yakalanan firari şahıslardan biri tutuklandı.

Çanakkale’de 1,5 ton esrar yakalanması...

13 Eylül 2017 12:09


1.5 ton esrar ele geçirilmesiyle ilgili jandarma tarafından 7 firari şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. 8 Eylül’de şüphelilerden C.S.’yi İstanbul’un Bahçelievler’de yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul’dan Çanakkale’ye getirilen S.C., Ezine Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Diğer yandan 25 Temmuz’daki operasyon sonrasında şüphelilerden ikisi 26 Temmuz’da Ezine’de yakalanarak tutuklanmıştı. 3 Ağustos tarihinde yakalanın diğer 2 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.




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