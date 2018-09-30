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Çanakkale'de 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 19 göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 19 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra meydana gelen olayda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale Eşme Burnu önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, hareketli bot tespit etti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik timleri botu durdurup içerisindeki Afganistan uyruklu 5 erkek, 3 kadın ve 11 çocuktan oluşan 19 kişilik göçmen grubu gözetim altına aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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