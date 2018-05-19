Çanakkale’de 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Törene; Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, bir konuşma yaptı. Alp, “Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk Milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘bayrak yürüyüşü’ yapıldı. Yürüyüşün sona erdiği kordon boyunda gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlendi.