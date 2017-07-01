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01 Temmuz 2017 12:31

Çanakkale’de 2 minibüste 48 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 48 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 2 minibüste 48 kaçak yakalandı

01 Temmuz 2017 12:31


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çamköy köyü yakınlarında şüphelendikleri 2 minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste Kongo, Somali ve Kamerun uyruklu 48 kaçak yakalandı. Yakalanan mülteciler minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.


Jandarma ekipleri kaçak göçmenleri Ayvacık sahillerine ulaştırmaya çalışan 3 insan kaçakçısı şüphelisini de yakalandı. Mülteciler Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, yakalanan organizatörler ise Ayvacık Adliyesi’ne sevk edildi.




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