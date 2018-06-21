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21 Haziran 2018 18:13

Çanakkale’de 20 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 20 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 20 kaçak göçmen yakalandı

21 Haziran 2018 18:13


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Kozlu köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen saklandıkları zeytinlikte yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.


Kaçak göçmenler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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