Çanakkale'de 28 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Filistin uyruklu 28 kaçak yakaladı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.