Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü Çanakkale'de törenle kutlandı.

Çanakkale'de düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, öğrenciler, asker ve vatandaşlar katıldı. Törende, Vali Tavlı, Tuğamiral Uça ve Başkan Gökhan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajın ardından konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği direnişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşun un 95'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimin, Çanakkaleli hemşerilerimin yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halkoyunu gösterisi sunuldu. Ayrıca Uluslararası Troya Halk Oyunları Festivali için Çanakkale'de bulunan Ukrayna ve Gürcistan dans ekipleri tarafından dans gösterisi yapıldı.

Kordonda ki tören, askeri birlikler ve öğrencilerden oluşan kortejin resmi geçişiyle sona erdi. Daha sonra kutlamalar çerçevesinde Çanakkale Boğazı'ndaki Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botları ve Kıyı Emniyetine ait römorkörler gösteri yaptı. Ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Kordon Boyunda devam etti.