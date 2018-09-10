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Çanakkale'de 29 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 29 kaçak mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine ilçeye bağlı Koyunevi köyü girişinde 34 DH 5517 plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 29 kaçak mülteci yakalandı. Yakalanan kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

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