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30 Ağustos 2018 12:47

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Çanakkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’inci yıl dönümü gerçekleşen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 12:47


Çanakkale’deki ilk tören, sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra Saygı Duruşu’nda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Vali Orhan Tavlı makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kordon boyunda gerçekleşen geçit töreniyle sürdü. Protokol üyeleri törene katılan asker, Muharip Gaziler ve vatandaşların bayramını kutladı.


Ardından Saygı Duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın i Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında görevli İkmal Binbaşı İsmail Işık konuşma yaptı.


Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.




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