Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 07.00 sıralarında Küçükkuyu Mıhlı Mevkii 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. ’TCSG 6’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı. Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler ıslak oldukları için kendilerine eşofman, ayakkabı ile yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.