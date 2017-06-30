Çanakkale’de 4. Uluslararası Rally Troia yarışı başladı

yarış Rally Troia, Truva Heykeli önünde seremonik start ile başladı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından Çanakkale Belediyesi katkıları ile Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası’nın 4. yarış olan Rally Troia, 30 Haziran-02 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Bugün saat 18.30’da toplam 75 otomobil ve 150 sporcunun katılacağı organizasyon, Truva Heykeli önünde seremonik start töreni gerçekleştirildi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye Otomobil Sporları Sportif Kurulu Üyesi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Nevzat Aslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

3 gün sürecek olan Balkan Ralli Kupası’nın 4. yarışı Uluslararası Rally Troia yarışı’nın seromonik startı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin Türk Bayrağı’nı sallaması ile Truva Heykeli önünde verildi.

Yarışın Rally Troia yarışı olmasının sebeplerinden birinin önümüzdeki yıl Çanakkale’nin Troia yılı olması nedeniyle yarışa Rally Troia ismini verdiklerini ifade eden Türkiye Otomobil Sporları Sportif Kurulu Üyesi Nevzat Aslan, “Yarın 154 kilometrede Cumartesi ve Pazar günü itibariyle yaklaşık 6 etaptan oluşacak.bu 6 etap sonucunda da 1. gelenler genel klasman, Avrupa Ralli Şampiyonasına, Balkan Ralli Şampiyonasına ve Türkiye Ralli Şampiyonasına puan alacaklar” dedi.

1 Temmuz Cumartesi sabahı saat 10.15’de rallinin ilk gününe başlayacak olan ekipler, Paris ve Homeros etaplarını ikişer kez kat ettikten sonra saat 17.00’den itibaren şehir merkezinde yer alan ve Troia Horse adı verilen seyirci özel etabını kat edecek.

02 Temmuz Pazar sabahı 11.00’de servis alanı çıkışı ile başlayacak son günde ise, Assos, Apollon ve redbull.com etapları geçildikten sonra saat 15.03’da Truva Heykeli önündeki podyumda finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralli son bulacak.