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26 Temmuz 2018 10:35

Çanakkale’de 40 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 40 kaçak göçmen yakalandı

26 Temmuz 2018 10:35


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Koyunevi Köyü Güldiken mevkii sahil alanında bulunan zeytinliklere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.


Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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